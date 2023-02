Brasile-Grecia: ministri Esteri firmano accordi cooperazione su difesa, servizi aerei e turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Brasile, Mauro Vieira, e Grecia, Nikos Dendias, hanno firmato accordi nell'ambito della difesa, servizi aerei e del turismo, nel corso di un vertice bilaterale questo pomeriggio a Brasilia. In particolare è stato firmato un protocollo d'intesa sulla cooperazione per facilitare lo scambio di informazioni nei settori dell'ecoturismo, del turismo culturale e gastronomico. I due ministri hanno poi siglato un accordo nel settore dei servizi aerei, con l'obiettivo di incrementare il flusso di affari tra le due nazioni. Infine, i rappresentanti dei governi hanno firmato l'accordo quadro di cooperazione per la difesa. Al riguardo, il ministro Vieira ha evidenziato che l'iniziativa "porterà ad un altro livello lo scambio di esperienze e l'interscambio economico-commerciale. Secondo Vieira, il governo brasiliano è interessato a continuare a sviluppare la cooperazione nel campo della difesa con la Grecia, favorita da una "visione del mondo compatibile tra i due Paesi". Il ministro brasiliano ha anche ricordato la partnership per l'acquisto dei velivoli C-390, che ha rappresentato una pietra miliare nel rapporto bilaterale. (segue) (Brb)