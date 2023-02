Brasile-Grecia: ministri Esteri firmano accordi cooperazione su difesa, servizi aerei e turismo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella riunione di questa mattina, Vieira ha svelato al collega greco le priorità del Brasile nel biennio 2022/2023, in cui il Paese avrà un seggio presso il Consiglio di sicurezza delle alle Nazioni unite. Per quanto riguarda il conflitto tra Russia e Ucraina Vieira ha sottolineato "l'importanza di una soluzione negoziata in cui si tenga conto delle preoccupazioni degli attori coinvolti, nonché la necessità di preservare l'integrità territoriale e l'indipendenza dell'Ucraina", con il ruolo rilevante dell'Unione nazioni, "come strumento critico per promuovere il dialogo e la risoluzione pacifica delle controversie". Il ministro ha sottolineato che è prioritario stabilire un cessate il fuoco senza condizioni preliminari per porre fine alla guerra", poiché il Brasile è molto preoccupato per la perdita di vite umane, danni materiali, sanzioni e conseguenze per le regioni più vulnerabili. (segue) (Brb)