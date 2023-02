Usa-Turchia: Biden sente Erdogan dopo terremoti, pronti ad aiutare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha telefonato all’omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, a cui ha ribadito la disponibilità di Washington a fornire tutta l’assistenza necessaria ad Ankara, dopo i due terremoti che hanno colpito Turchia e Siria questa mattina, causando migliaia di morti. Lo riferisce una nota della Casa Bianca. Biden ha fatto le sue condoglianze alle famiglie delle vittime, sottolineando che gli Stati Uniti hanno già messo in campo le prime risorse (in termini di aiuti e personale di soccorso) per aiutare la Turchia nello sforzo di ricostruzione. (Was)