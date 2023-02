Usa: Cvs vicina ad accordo da 10 miliardi per acquisire Oak Street Health

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La catena di farmacie statunitense Cvs è vicina a raggiungere un accordo da 10,5 miliardi di dollari per l’acquisizione di Oak Street Health, società specializzata nella fornitura di servizi sanitari agli anziani. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che le due società stanno valutando una operazione sulla base di un prezzo pari a 39 dollari per azione. L’accordo potrebbe essere annunciato ufficialmente già entro la fine di questa settimana. (Was)