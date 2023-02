Ecuador: referendum, verso sconfitta del governo sugli otto quesiti costituzionali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quesito sull'estradizione, che stando ai sondaggi della vigilia sarebbe stato il più appoggiato dagli elettori, era visto dagli analisti come uno strumento in mano al governo per "orientare" l'intera tornata referendaria in favore del "sì". Un modo con cui l'esecutivo e lo stesso presidente Lasso potrebbero ottenere nelle urne quel consenso che un parlamento diviso e senza una chiara maggioranza governativa non riesce a garantire. Con il secondo quesito, il governo intende consegnare alla Procura il potere di selezionare, promuovere e bocciare i magistrati e funzionari, competenza sin qui esercitata dal "Consejo de la Judicatura": a questo organo terzo si imputano infatti i ritardi nelle nomine di almeno 600 funzionari utili al funzionamento della giustizia. (segue) (Brb)