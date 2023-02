Usa: Casa Bianca, pandemia non sta più bloccando l’economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia non sta più bloccando l’economia statunitense. Lo ha detto il direttore del Consiglio nazionale per l’economia, Brian Deese, durante un briefing alla Casa Bianca. “Questo risultato è stato possibile grazie al lavoro che il governo e il Congresso hanno portato avanti sul fronte della campagna vaccinale, per far tornare le persone a lavorare”, ha detto. Rispondendo ad una domanda sul piano della Casa Bianca per la cancellazione del debito studentesco, attualmente in stallo dopo le cause legali avanzate da alcuni Stati e pensato per dare sollievo agli studenti che hanno visto il proprio debito accumularsi a causa della pandemia, Deese ha precisato che “in questo caso, è stato valutato l’impatto della pandemia sui singoli individui e sulla loro situazione finanziaria: un assunto che rimane valido, nonostante i progressi fatti finora”. (Was)