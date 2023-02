Brasile-Grecia: vertice ministri Esteri agenda su clima, Ucraina e accordo Ue-Mercosur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, ha incontrato l'omologo greco, Nikos Dendias, nel corso di un vertice bilaterale questo pomeriggio a Brasilia. Lo riferisce il ministero degli Esteri del Brasile, evidenziando che si è trattato della prima visita di un capo della diplomazia ellenica in Brasile, in oltre 100 anni di relazioni diplomatiche stabili. "I ministri hanno rivisto lo stato delle relazioni bilaterali e hanno conversato su temi globali di interesse comune con particolare attenzione alla politiche ambientali e il conflitto in Ucraina. Hanno anche discusso dell'accordo tra Unione europea (Ue) e Mercato comune del sud (Mercosur)", si legge nella nota. (Brb)