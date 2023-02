Brasile: Lula critica nuovamente Banca centrale per tassi di interessi troppo alti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 3 febbraio il capo dello stato aveva già pesantemente criticato la Bc affermando di voler organizzare un incontro con rappresentante di banche e imprese per discutere una riduzione del tasso. "Ho intenzione di tenere un incontro con rappresentanti di banche e uomini d'affari in modo da poter discutere molto seriamente della questione del tasso di interesse in Brasile. Non c'è motivo per mantenere il tasso al 13,75 per cento", affermava in un passaggio di un'intervista su "RedeTV". Lula aveva in particolare criticato la gestione del presidente della Bc, Roberto Campos Neto. "Questo cittadino non ha mai sperimentato l'inflazione che ho sperimentato io all'80 per cento al mese. Quindi vuole raggiungere l'inflazione standard europea. No. Deve raggiungere lo standard del Brasile, dove un'inflazione del 4,5 o 4 per cento è buona in un economia che cresce. Ora ponendosi un obiettivo illusorio, non solo non lo raggiunge, ma danneggia anche la crescita del Paese", concludeva. (Brb)