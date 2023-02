Infrastrutture: Salvini, imbufalito per no sovrintendente su Asti-Cuneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla realizzazione della "Asti-Cuneo il sovrintendente ha detto no" e "questa mattina mi sono imbufalito". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a "Quarta Repubblica" su Rete4. "I no di professione bloccano l'Italia", ha aggiunto per poi spiegare che il ministro Sangiuliano "sta cambiando tanto, ma in tre mesi non cambi tutto, ma l'ho messaggiato questa mattina". (Rin)