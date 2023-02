Brasile-Grecia: ministri Esteri firmano accordi cooperazione su difesa, servizi aerei e turismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due Paesi hanno anche discusso le prospettive dell'accordo commerciale tra Mercato comune del sud (Mercosur) e Unione europea (Ue). "Il Brasile è interessato a concludere l'accordo, ma al momento stiamo valutando i termini negoziati tra i due blocchi, per garantire che l'accordo sia equilibrato e con prospettive di guadagni reali per entrambe le parti", ha affermato Vieira. Quanto alle tematiche ambientale, i ministri degli Esteri hanno discusso degli impatti del cambiamento climatico. Vieira ha segnato la posizione del Brasile per la fine della deforestazione illegale e il raggiungimento degli obiettivi volontariamente assunti dal Paese con l'Accordo di Parigi, adottato nel 2015. Il ministro brasiliano ha ricordato la proposta di candidatura della città di Belém, nello stato di Parà, per ospitare la 30ma Conferenza sul clima delle Nazioni unite (Cop-30), nel 2025. (segue) (Brb)