Usa: Pentagono, palloni spia cinesi hanno violato spazio aereo almeno altre quattro volte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incidenti simili a quello del pallone sonda cinese che nei giorni scorsi ha sorvolato il territorio federale statunitense, abbattuto dal Pentagono sabato scorso, sono avvenuti almeno altre quattro volte negli ultimi anni. Lo ha detto il generale Glen VanHerck, a capo del Comando Usa per la difesa dell’aerospazio nordamericano (Norad), durante un briefing con i giornalisti, aggiungendo che in passato il Pentagono non è riuscito a identificare e localizzare palloni sonda inviati dal governo cinese all’interno del territorio federale. Quello della settimana scorsa sarebbe “almeno il quinto episodio” in cui la Cina ha violato lo spazio aereo statunitense nel corso degli ultimi anni. “Abbiamo la responsabilità di individuare e scongiurare le minacce che mettono a rischio il nostro continente: in passato non siamo riusciti a identificarle in maniera adeguata, e questo rappresenta un problema da risolvere”, ha detto il generale. Nel fine settimana, il Pentagono ha fatto sapere che incursioni analoghe da parte del governo cinese avrebbero avuto luogo anche durante l’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump. (Was)