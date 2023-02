Ponte Stretto: Salvini, nessun rischio sismico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Non c'è nessun rischio sismico per la necessaria costruzione del ponte sullo Stretto e per quanto riguarda il collegamento tra la Sicilia e il resto d'Italia". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a "Quarta Repubblica" su Rete4, smentendo quelle che a suo avviso sono "fakenews". (Rin)