Usa: Biden, abbattimento pallone spia cinese è stato deciso subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ordinato di abbattere il pallone sonda cinese localizzato la settimana scorsa nello spazio aereo Usa “subito dopo” essere stato informato. Lo ha detto ai giornalisti al suo ritorno alla Casa Bianca. Interpellato sulle possibili motivazioni di Pechino in merito alla vicenda, il presidente si è limitato a rispondere “perché si tratta del governo cinese”. Il velivolo ha sorvolato diversi Stati, prima di essere abbattuto mentre si trovava sopra l’Oceano atlantico. Una decisione che l’amministrazione ha motivato sottolineando la necessità di proteggere la popolazione sottostante dalla caduta di eventuali detriti. Inoltre, la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha spiegato ai giornalisti che in questo modo sarà più semplice recuperare i resti del pallone ed eventuali informazioni. (Was)