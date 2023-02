Italia-Libia: migranti, consegnata la prima motovedetta al governo di Tripoli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fenomeno migratorio è prevista un’interlocuzione anche con le autorità dell’est della Libia per affrontare il tema dell’immigrazione irregolare, ha poi evidenziato Tajani. Lo scorso anno, infatti, circa il 17 per cento dei migranti irregolari è arrivato proprio dalla rotta della Libia orientale. “L’Italia può essere protagonista dell’unità libica e sta parlando con tutti gli interlocutori libici. Quando siamo stati in Libia, Haftar (il comandante dell’autoproclamato esercito nazionale libico) era a Parigi per motivi personali. Intendiamo parlare con tutte le parti in causa”, ha proseguito. Il tema sarà anche al centro dei colloqui previsti la prossima settimana con l’inviato Onu per la Libia, Abdoulaye Bathily. (segue) (Res)