Italia-Libia: migranti, consegnata la prima motovedetta al governo di Tripoli (4)

- Presente alla cerimonia anche la ministra degli Esteri libica Mangoush. Il Governo di unità nazionale della Libia (Gun), l’Italia e l’Unione europea stanno “lavorando insieme molto duramente per prevenire il problema dell’immigrazione illegale”, ha affermato. “Sono felice di essere presente a questo storico evento tra Libia e Italia con il supporto dell’Unione europea. Stiamo lavorando insieme molto duramente per prevenire il problema dell’immigrazione illegale e oggi abbiamo stabilito il primo passo verso una migliore stabilità e sicurezza della regione del Mediterraneo”, ha affermato. La consegna della motovedetta “classe 300” oggi alla Libia “accresce la capacità di controllare le coste e il Mediterraneo, e riflette il sostegno dell’Italia al governo di Tripoli”, ha indicato. La consegna “accresce il ruolo della Libia e della sicurezza della navigazione nel Mediterraneo”, ha aggiunto Mangoush, evidenziando la necessità di un “percorso euro-libico per affrontare la migrazione”. “La sicurezza dei confini necessita di cooperazione e di una strategia di medio e lungo termine”, ha concluso. (segue) (Res)