Italia-Libia: migranti, consegnata la prima motovedetta al governo di Tripoli (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Plauso per la consegna della motovedetta al governo di Tripoli anche dal commissario europeo Varhely. La Libia necessita di stabilità, che non si crea solo con le elezioni, ma anche con un ambiente più sicuro per i libici, ecco perché dobbiamo aiutare la Libia a stabilizzarsi, ha affermato. Il commissario ha aggiunto che l’Unione europea cerca adesso di estendere le attività, non solo per aiutare a creare un futuro più prospero nel Nord Africa, ma anche ad aiutare le autorità a fermare queste attività illegali. Lo ha detto il commissario Ue per l’Allargamento e la Politica di vicinato, Oliver Varhelyi, in occasione del punto stampa a margine della consegna della prima imbarcazione “Classe 300” alle autorità libiche, presso il cantiere navale Vittoria ad Adria (Rovigo). “Abbiamo un piano per aiutare non solo gli Stati, membri ma anche i Paesi partner del Nord Africa. La consegna di oggi serve ad aiutare a proteggere i confini della Libia - ha affermato -. Li aiutiamo a proteggere i loro e i nostri confini. Aiutarli a creare posti di lavoro, è il miglior modo per bloccare l’immigrazione irregolare”. (segue) (Res)