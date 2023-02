Italia-Libia: migranti, consegnata la prima motovedetta al governo di Tripoli (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la cerimonia di consegna ad Adria, Luigi Duò, presidente della Cantiere navale Vittoria si è detto particolarmente orgoglioso. La motovedetta “Classe 300” contribuirà alla lotta alla criminalità e al contrasto dei traffici illeciti. La motovedetta “Classe 300” “è inaffondabile, autoraddrizzante, è lunga20 metri e pesa 33 tonnellate”, ha aggiunto, indicando che ha una velocità di 35 nodi con due motori, un’autonomia di 600 miglia nautiche, e può salvare massimo 200 migranti. Lo scorso 28 gennaio, in occasione della visita in Libia del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Tripoli, i ministri Tajani e Mangoush hanno firmato un memorandum d’intesa che disciplina la consegna di cinque imbarcazioni alla Guardia costiera libica. La consegna di oggi è il primo risvolto operativo del memorandum per la consegna di cinque unità Navali (due “Corrubia” e tre “classe 300”) alla guardia costiera libica. La fornitura si inquadra nell’ambito del progetto europeo Sibmmil finanziato dal fondo della Commissione “Trust Fund Africa” con oltre 42 milioni di euro, di cui l’Italia è il principale soggetto attuatore attraverso il ministero dell’Interno. Il progetto, avviato nel luglio 2017, mira a rafforzare la capacità delle autorità libiche competenti nei settori della gestione delle frontiere e della migrazione, compresi il controllo e la sorveglianza delle frontiere, la lotta al contrabbando e alla tratta di esseri umani, la ricerca e il salvataggio in mare e nel deserto. Gli obiettivi specifici del progetto sono: rafforzare la capacità operativa delle autorità libiche competenti nella sorveglianza marittima, affrontando gli attraversamenti irregolari delle frontiere, compreso il rafforzamento delle operazioni Sar e dei relativi compiti di guardia costiera; allestire strutture di base per consentire alle guardie libiche di organizzare al meglio le operazioni Sar, di sorveglianza e controllo delle frontiere; assistere le autorità libiche interessate nella definizione e dichiarazione di una regione Sar libica con adeguate procedure operative standard Sar, compreso il completamento degli studi per sale operative a pieno titolo; sviluppare la capacità operativa delle autorità libiche competenti nella sorveglianza e nel controllo delle frontiere terrestri nel deserto, concentrandosi sulle sezioni dei confini meridionali maggiormente interessate dagli attraversamenti illegali. (Res)