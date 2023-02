Autonomia: Calenda, bene parole Bersani, Bicamerale redigente la cosa più seria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Bene" le parole di Pier Luigi Bersani, scrive su Twitter il leader del Terzo polo, Carlo Calenda. Bersani nel suo intervento al convengo di Nens ha oggi ammonito contro il procedere per "pezzettini" sull'Autonomia differenziata, pena il creare un Frankenstein e ha aperto alla proposta di Calenda. "Troviamo la forma, ma discutiamo dell’assetto istituzionale complessivo non a spizzichi e bocconi. Altrimenti non sarà un problema per il Sud, ma per tutta l’Italia. Una Bicamerale redigente mi sembra la cosa più seria", spiega Calenda.(Rin)