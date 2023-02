Sisma: Unicef, migliaia di bambini a rischio in Turchia e Siria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I bambini in Siria continuano ad affrontare una delle situazioni umanitarie più complesse al mondo. L'aggravarsi della crisi economica, il perdurare di ostilità localizzate dopo oltre un decennio di conflitto, gli sfollamenti di massa e la devastazione delle infrastrutture pubbliche hanno reso due terzi della popolazione bisognosa di assistenza. L'insicurezza alimentare, la dipendenza da fonti d'acqua alternative e non sicure, i livelli di abbandono scolastico sono molto elevati. Le malattie trasmesse dall'acqua rappresentano un'altra minaccia mortale per i bambini e le famiglie colpite. In Siria, un'epidemia di colera dichiarata il 10 settembre 2022 si è rapidamente diffusa in tutto il Paese, con i bambini particolarmente vulnerabili. (Com)