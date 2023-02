Brasile: Corte suprema dissequestra profili social deputata Carla Zambelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice della Corte suprema del Brasile, Alexandre de Moraes, ha disposto il dissequestro dei profili sulle reti sociali della deputata del Partito liberale, Carla Zambelli. La deputata potrà tornare a utilizzare Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram, Tikto, Gettr, Linkedin e WhatsApp, dove conta poco meno di 10 milioni di seguitori. I profili della deputata, indagata dal Tribunale superiore elettorale (Tse) in un processo coperto il segreto istruttorio, erano stati sospesi lo scorso 4 novembre a seguito della diffusione di contenuti falsi e diffamatori relativi al sistema elettorale brasiliano. Nella decisione di oggi de Moraes afferma che "c'è stata cessazione della divulgazione di contenuti rivestiti di illegittimità e tendenti a offendere l'integrità del processo elettorale". Il giudice ha specificato che la deputata può utilizzare nuovamente i suoi canali purché agisca nei limiti della legalità: "L'immunità parlamentare non può essere utilizzata come un vero scudo protettivo contro la pratica di attività illecite", ha scritto de Moraes. Nel documento il ministro ha fissato una multa giornaliera di 20.000 reais (3.600 euro) se Carla Zambelli insiste nel divulgare contenuti falsi, già bloccati o "messaggi che incoraggiano un colpo di stato militare, violando la giustizia elettorale e lo stato di diritto democratico". (Brb)