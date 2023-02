Usa: Casa Bianca su tetto a debito, Biden pronto a dialogo su priorità fiscali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno sempre rispettato tutti i loro obblighi sul piano finanziario. Lo ha detto il direttore del Consiglio nazionale per l’economia, Brian Deese, durante un briefing alla Casa Bianca. “Questo principio rappresenta un pilastro della stabilitá economica statunitense, e non dovrebbe essere sfruttato per battaglie di natura politica”, ha detto, rispondendo ad una domanda sull’innalzamento del tetto al debito federale, raggiunto nelle ultime settimane. “Il presidente è pronto ad avere un dialogo con i leader del Congresso in merito alle priorità fiscali e finanziarie del Paese”, ha concluso. (Was)