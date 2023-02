Brasile: Lula, banca sviluppo Bndes vittima di diffamazione negli ultimi anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ha classificato come bugia il fatto che siano stati offerti finanziamenti solo a Paesi i cui governi erano vicini alle amministrazioni del Partito dei lavoratori (Pt), come Venezuela e Cuba. "Il Bndes ha finanziato opere di ingegneria a società brasiliane che hanno lavorato in 15 paesi dell'America latina e dei Caraibi tra il 1998 e il 2017 e i prestiti hanno sempre garantito profitti", ha dichiarato, aggiungendo che il Bndes "non ha mai dato soldi a paesi amici del governo". Per quanto riguarda i debiti non pagati da Cuba e Venezuela, Lula ha affermato che la colpa è dell'ex presidente Jair Bolsonaro che ha interrotto tutte le relazioni con questi Paesi. "Sono sicuro che con il nostro governo questi paesi pagheranno, perché sono tutti paesi amici del Brasile e pagheranno sicuramente il debito che hanno con il Bndes", ha affermato il presidente. (segue) (Brb)