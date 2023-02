Brasile: nuovo presidente Bndes, priorità prestiti a tasso agevolato a micro e piccole imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità del nuova gestione della Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes), è favorire lo sviluppo di micro, piccole e medie imprese con prestiti a tassi agevolati. Lo ha detto il nuovo presidente della Bndes, Aloizio Mercadante, nel corso della cerimonia di insediamento " "Sosterremo le micro, piccole e medie imprese e le cooperative di economia solidale con linee di credito per un totale di 65 miliardi di real (11,7 miliardi di euro) perché queste imprese sono grandi generatori di lavoro e reddito nel Paese", ha detto. Mercadante ha specificato di non voler far competere le Bndes con le banche private, ma ha difeso la necessità di offrire tassi di interesse più competitivi per le micro, piccole e medie imprese. "Non vogliamo un modello di sussidio come in passato, ma un tasso di interesse più competitivo per le micro, piccole e medie imprese", ha sottolineato Mercadante. (Brb)