20 luglio 2021

- - L'assessora alle Politiche della Sicurezza, Pari Opportunità e Attività Produttive, Monica Lucarelli, interviene all'evento contro il bullismo "A Scuola di Tifo" organizzato dall'As Roma presso l'Istituto comprensivo Gramsci. Via Monte delle Capre 37, Roma. (Ore 11:00).- L'assessora alla Scuola, formazione, lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli, interviene all'iniziativa "Emergenza scuola: bolla mediatica o realtà", promossa da Blue Room e Radio Città Aperta. Via Paolo Albera 55-57, Roma. (Ore 18:30).LAZIO 2023- Manifestazione di Forza Italia per lanciare la volata finale in vista del voto per le regionali del Lazio. Insieme a militanti, dirigenti e quadri del partito, il coordinatore romano Maurizio Gasparri, il coordinatore regionale Claudio Fazzone e della provincia di Roma Alessandro Battilocchio ospiteranno i ministri e i viceministri del partito azzurro. Saranno infatti presenti il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, il ministro delle Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto e il viceministro delle Imprese e del made in Italy Valentino Valentini. Hotel Ergife, Largo Lorenzo Mossa, 8, Roma. (Ore 18:00). (segue) (Rer)