Tlc: Tim, offerta Kkr dura 4 settimane, pronti a considerare altre opzioni

- In relazione alle notizie di stampa circa l’offerta non vincolante sull’infrastruttura fissa di Tim presentata da Kkr, su richiesta della Consob la società in una nota precisa che, "salvo diversi accordi tra le parti, l’offerta ha una durata di 4 settimane dalla data di invio (primo febbraio) e, come già comunicato, il Cda di Tim si riunirà il giorno 24 febbraio per discuterla e assumere le decisioni del caso, dunque prima del termine di durata dell’offerta. L’offerta non vincolante, com’è normale per operazioni di questo tipo - chiarisce Tim - è solo indicativa e soggetta ad approfondimenti, analisi e valutazioni che saranno condotti nel frattempo, anche interloquendo con Kkr. D’altro canto, come già reso noto, Tim è pronta a considerare altre opzioni alternative".(Com)