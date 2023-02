Turchia-Siria: Casa Bianca dopo terremoti, Biden telefonerà a Erdogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlerà “a breve” con l’omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, dopo i terremoti che hanno avuto luogo questa mattina in Turchia e in Siria, causando migliaia di morti. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean Pierre, durante un briefing con la stampa. “Gli Stati Uniti hanno inviato due squadre con 79 specialisti in operazioni di ricerca e soccorso, oltre ad aiuti umanitari”, ha detto. (Was)