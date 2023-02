© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità cinesi avrebbero avviato un programma per l’invio di palloni sonda da ricognizione a livello internazionale, su cui il governo federale ha aggiornato il Congresso la scorsa estate. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean Pierre, durante un briefing con la stampa. “Stará alla Cina decidere in che direzione andare nel quadro dei rapporti con gli Stati Uniti”, ha detto. (Was)