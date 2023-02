Lazio 2023: Marotta (Avs), avanti insieme su giustizia ambientale e sociale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Questa battaglia la possiamo vincere con una riscossa popolare - aggiunge Marotta -. Non è solo una battaglia elettorale. È la difesa dei diritti delle persone più fragili. Siamo a fianco di D'Amato, con la stessa convinzione con cui siamo in coalizione guidata dal sindaco Gualtieri a Roma. Perché le coalizioni si fanno tra diversi e la pluralità è un elemento da valorizzare per massimizzare il consenso - conclude -. Con lealtà e autonomia siamo in campo nella coalizione di centrosinistra mettendoci la radicalità necessaria per combattere disillusione e disincanto". (Com)