Italia-Libia: migranti, consegnata la prima motovedetta al governo di Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha consegnato oggi una motovedetta “classe 300″ di nuova fabbricazione alle autorità del governo libico di Tripoli, presso il cantiere navale Vittoria ad Adria (Rovigo). La cerimonia è avvenuta alla presenza del vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, della ministra degli Esteri del governo di unità nazionale (Gun) libico, Najla el Mangoush, e del Commissario europeo per l’allargamento e la politica di vicinato, Oliver Varhelyi. Le motovedette classe 300 sono specializzate per le attività di salvataggio a mare (Search and Rescue, Sar) ed è una tipologia di unità navale già in uso alla Guardia costiera italiana. Si tratta della prima consegna di una serie di imbarcazioni che contribuiranno a rafforzare significativamente le capacità delle autorità libiche nelle attività di salvataggio in mare e di contrasto del traffico di migranti e di esseri umani, nel quadro di una rinnovata cooperazione che il governo italiano ha avviato con la Libia sui temi migratori e sul controllo delle frontiere. La consegna di oggi consentirà alle autorità di Tripoli di arginare gli effetti della migrazione irregolare e si inserisce nella strategia dell’Italia di sostenere i Paesi della sponda sud del Mediterraneo affinché non sia più un luogo di morte e per avere un ruolo maggiore in tutto il continente africano. (segue) (Res)