Italia-Libia: migranti, consegnata la prima motovedetta al governo di Tripoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento, il titolare della Farnesina ha detto: “Non vogliamo che il Mediterraneo sia un cimitero di migranti”. “Voglio ringraziare la ministra Mangoush per la presenza e per il suo personale impegno per approfondire la lotta all’immigrazione illegale”, ha detto Tajani, aggiungendo che viene consegnata oggi la prima di una serie di imbarcazione che contribuiranno a rafforzare le capacità libiche e “dimostra la volontà dell’Ue per contrastare lo sfruttamento dell’immigrazione irregolare”. “Questo risultato sarà seguito presto dalla consegna delle altre unità. Voglio ringraziare i lavoratori, esempio di un’eccellenza italiana riconosciuta nel mondo”, ha aggiunto il titolare della Farnesina. La cooperazione con la Libia è prioritaria per l’Italia, come dimostra il memorandum firmato a gennaio. “Italia e Libia devo lavorare insieme per trovare insieme una soluzione al fenomeno migratorio. La Libia è il principale porto di partenza dei migranti che giungono dal Mediterraneo. Il Paese è strategico nel contrasto al traffico di esseri umani”, ha poi affermato Tajani, citando il rinnovato sostegno e la collaborazione con i Paesi di transito che deve rafforzarsi. “Le autorità libiche hanno compiuto sforzi, ma i flussi irregolari sono ohimè alti”, ha aggiunto, ricordando l’impegno dell’Italia anche nelle missioni Irini e Eubam Libia. La “priorità dell’Italia è la stabilizzazione della Libia e serve maggiore collaborazione dell’Ue”, ha concluso. (segue) (Res)