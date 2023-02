Ue: Meloni sente Macron e Rutte in vista del Consiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo gli incontri il 3 febbraio a Stoccolma e Berlino, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "ha avuto una fitta serie di telefonate in preparazione del Consiglio europeo straordinario del 9-10 febbraio, con il presidente della Repubblica francese, Macron, con il primo ministro olandese, Rutte, con il cancelliere federale austriaco, Nehammer, e con il primo ministro greco, Mitsotakis. Al centro dello scambio di vedute, la priorità di un segnale concreto del Consiglio europeo sul pieno sostegno all’Ucraina a 360 gradi, e su soluzioni Ue a sostegno della competitività delle imprese e per una gestione finalmente europea dei flussi migratori incentrata sulla dimensione esterna e sul controllo dei confini". Lo comunica in una nota la presidenza del Consiglio. (Com)