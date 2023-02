Sisma: Unicef, migliaia di bambini a rischio in Turchia e Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Migliaia di bambini e famiglie sono a rischio dopo che due devastanti terremoti e decine di scosse di assestamento hanno colpito oggi il sud-est della Turchia e la Siria. Lo denuncia in una nota il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef), che sta valutando l'impatto del sisma e si sta preparando a sostenere la risposta umanitaria in coordinamento con i partner. Secondo le autorità, nei due Paesi sono morte più di 2.300 persone, tra cui bambini, e altre migliaia sono rimaste ferite. Questi numeri sono destinati ad aumentare. In Turchia, gli sforzi sono attualmente concentrati sulla ricerca e il salvataggio e l'Unicef si sta coordinando con il governo e l'Agenzia per la gestione dei disastri e delle emergenze sui bisogni primari legati alla più ampia risposta umanitaria. Il terremoto iniziale di magnitudo 7.7 ha colpito poco dopo le 04:00 ora locale, quando molti bambini e famiglie stavano dormendo in casa, mentre una seconda scossa di magnitudo 7.5 ha colpito più tardi nel corso della giornata.