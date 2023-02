Sisma: Unicef, migliaia di bambini a rischio in Turchia e Siria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È probabile che migliaia di case siano state distrutte, sfollando le famiglie ed esponendole alle intemperie in un periodo dell'anno in cui le temperature scendono regolarmente sotto lo zero e la neve e la pioggia gelata sono comuni. Di recente, forti tempeste di neve hanno colpito anche parti della Siria e della Turchia, e si prevedono ulteriori temperature sotto lo zero. "Le immagini che vediamo dalla Siria e dalla Turchia sono strazianti", ha dichiarato il direttore generale dell'Unicef, Catherine Russell. "Il fatto che il terremoto iniziale sia avvenuto così presto al mattino, quando molti bambini dormivano, lo ha reso ancora più pericoloso, e le scosse di assestamento comportano rischi continui. I nostri cuori e i nostri pensieri sono rivolti ai bambini e alle famiglie colpite, soprattutto a quelli che hanno perso i propri cari o che sono rimasti feriti. La nostra priorità immediata è garantire che i bambini e le famiglie colpite ricevano il sostegno di cui hanno disperatamente bisogno", ha aggiunto. È probabile che scuole, ospedali e altre strutture mediche ed educative siano state danneggiate o distrutte dalle scosse, con un ulteriore impatto sui bambini. I potenziali danni alle strade e alle infrastrutture critiche complicheranno anche gli sforzi di ricerca e soccorso e la più ampia risposta umanitaria. (segue) (Com)