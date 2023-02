Usa: Casa Bianca, Biden ribadirà progressi economici durante il discorso di domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ribadirà i progressi raggiunti negli ultimi due anni grazie alla strategia economica della sua amministrazione, in occasione del discorso sullo Stato dell’Unione che pronuncerà domani sera. Lo ha detto il direttore del Consiglio nazionale per l’economia, Brian Deese, durante un briefing alla Casa Bianca. “Parlerà dei progressi che abbiamo raggiunto, ma nel quadro della sua visione di crescita sostenibile che parta dalle fasce più basse della popolazione: un modello che ha proposto e spinto in maniera coerente già dalla sua campagna elettorale”, ha detto, sottolineando che gli ultimi dati sull’occupazione dimostrano “il momento di grande forza” che sta interessando il mercato del lavoro. (Was)