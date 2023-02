Usa: Casa Bianca, su inflazione si puó migliorare ma progressi fatti finora danno ottimismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti devono ancora fare progressi sul fronte dell’inflazione, ma i dati in miglioramento che sono stati registrati negli ultimi mesi dovrebbero essere fonte di ottimismo per la popolazione. Lo ha detto il direttore del Consiglio nazionale per l’economia, Brian Deese, durante un briefing alla Casa Bianca. “Abbiamo le capacità e gli strumenti per continuare sulla base dei progressi fatti finora, abbassando i costi in capo alle famiglie”, ha detto. (Was)