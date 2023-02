Brasile: Lula, banca sviluppo Bndes vittima di diffamazione negli ultimi anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lula ha bollato come bugia anche la presunta esistenza di fondi neri. "I prestiti concessi dalla banca venivano erogati in modo tecnico da un corpo di dipendenti altamente qualificati. La prova è il fatto che nel 2020 (su impulso del governo Bolsonaro) il Bndes ha pagato 42,7 milioni di real (7,7 milioni di euro) per una indagine sulle operazioni effettuate tra la banca e le società del gruppo J&F, di proprietà dei fratelli Joesley e Wesley Batista, senza che sia stata scoperta alcuna irregolarità", ha affermato. "Per noi è importante chiarire che il Bndes privilegi il finanziamento di micro e piccoli imprenditori in modo da poter fare un salto di qualità nella produzione e nella crescita economica di questo Paese", ha concluso Lula. (Brb)