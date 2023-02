© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Sit-in delle associazioni animaliste e ambientaliste in piazza del Campidoglio in merito alla situazione degli ungulati a Roma. Partecipa il gruppo del Movimento 5 stelle. Piazza del Campidoglio. (Ore 14:00-17:00)- la polizia di stato e Unieuro presenteranno la nuova edizione di "Cuori connessi", un grande evento realizzato in occasione del Safer Internet Day, giornata mondiale per la sicurezza in rete. All'incontro parteciperanno il vice capo della polizia con funzioni vicarie Maria Luisa Pellizzari, l'amministratore delegato di Unieuro Giancarlo Nicosanti Monterastelli e Marcell Jacobs campione olimpico e testimonial del gruppo sportivo "Fiamme Oro" della polizia di stato. Acquario Romano, Roma. (Ore 10:00). (Rer)