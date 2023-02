Italia-Libia: Tajani, non vogliamo un Mediterraneo cimitero migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non vogliamo che il Mediterraneo sia un cimitero di migranti. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in occasione della consegna della prima imbarcazione “Classe 300” alle autorità libiche, presso il cantiere navale Vittoria ad Adria (Rovigo). “Voglio ringraziare la ministra Mangoush per la presenza e per il suo personale impegno per approfondire la lotta all’immigrazione illegale”, ha detto. Tajani ha aggiunto che viene consegnata oggi la prima di una serie di imbarcazione che contribuiranno a rafforzare le capacità libiche e “dimostra la volontà del’Ue per contrastare lo sfruttamento dell’immigrazione irregolare”. “Questo risultato sarà seguito presto dalla consegna delle altre unità. Voglio ringraziare i lavoratori, esempio di un’eccellenza italiana riconosciuta nel mondo”, ha aggiunto il titolare della Farnesina. (Res)