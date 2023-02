Turchia-Siria: Ferrante, da Italia massimo sostegno per operazioni soccorso e ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono certo che il popolo turco e quello siriano troveranno la forza, la determinazione, il coraggio per rialzarsi. “L'Italia è vicina alle popolazioni martoriate dalla furia della natura ed assicura, anche per il tramite della Protezione Civile, il massimo sostegno nelle operazioni di ricerca dei dispersi e di ricostruzione". Lo dichiara in una nota Tullio Ferrante, sottosegretario alle Infrastrutture. “Il terrore è così. Ti coglie alle spalle nel momento in cui sei più inerme, nel sonno, al buio. L'elevato numero delle vittime, dei feriti, degli sfollati lascia sgomenti”, aggiunge Ferrante. (Rin)