Milano: Frassinetti (Fd'I), la chiusura dei centri estivi non è responsabilità del Governo

- "Mi stupisce davvero sentire da esponenti della Giunta di Milano che la chiusura dei centri estivi sarebbe responsabilità del Governo. Le disposizioni normative parlano chiaro e dalle stesse si evince che dal combinato disposto di due provvedimenti (art. 13 dlgs 267/2000 e art 6 L.328/2000) emerge chiaramente che la competenza inerente ai centri estivi è del Comune. L'importante è riuscire a reperire i fondi per i centri estivi, aiutando così le famiglie in difficoltà, invece di accusare altre Istituzioni, oltretutto sbagliando". Lo afferma in una nota Paola Frassinetti, sottosegretario all'istruzione e al merito.(Com)