Comune: approvato il progetto di recupero di Torino Esposizioni

- Il Consiglio comunale di Torino ha approvato oggi con 39 voti la realizzazione del progetto di recupero di Torino Esposizioni. Lo storico polo fieristico torinese verrà ristrutturato, rispettando i vincoli della Soprintendenza ai Beni architettonici, per ospitare la nuova sede della Biblioteca Civica centrale. Il trasloco sarà anche occasione per l'organizzazione di una biblioteca rinnovata, non solo negli spazi, ma nelle stesse modalità di fruizione, con ampi spazi riservati ai frequentatori più piccini, una caffetteria e una sala conferenze, utilizzabili anche al di fuori degli orari di apertura della Biblioteca Civica. Oltre alla nuova biblioteca dei torinesi, nel quadrilatero compreso tra corso Massimo d'Azeglio, via Petrarca e il Parco del Valentino troveranno posto una trentina di aule didattiche del Politecnico, con spazi di studio e socializzazione. Il Politecnico occuperà gli attuali Padiglioni 1, 3a e 3b. Infine, sarà oggetto di riqualificazione anche il Teatro Nuovo, sul quale sono in corso le verifiche con la Soprintendenza. (Rpi)