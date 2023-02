Sanità: Gasparri (FI), giusta campagna Andi contro pubblicità ingannevoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il vicepresidente del Senato e senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, in una nota afferma: "Giusta la campagna dell'Associazione nazionale dentisti di Roma, a tutela dei cittadini, contro le campagne pubblicitarie ingannevoli. La sanità è una cosa seria e queste promesse di servizi a basso costo che spesso non corrispondono a cure adeguate, con conseguenti rischi e danni alla salute, stanno diventando un problema sempre più diffuso, facendo leva sulle difficoltà economiche degli ultimi anni. Il Parlamento - aggiunge - ha vietato questo tipo di attività ma sulla rete, purtroppo, continuano a viaggiare informazioni ingannevoli. Ci vuole più controllo e maggiore comunicazione per aiutare i cittadini a fare le giuste scelte, soprattutto per la propria salute. Campagne di sensibilizzazione come quella dell'Andi, quindi, trovano tutto il nostro sostegno".(Com)