- Paesi Bassi e Italia affrontano molte sfide condivise in aree quali le migrazioni e l’economia. Lo ha detto il premier olandese, Mark Rutte, a proposito di una conversazione telefonica avuta con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Abbiamo convenuto di lavorare insieme in vista del Consiglio europeo straordinario” di giovedì e venerdì, si legge in un messaggio su Twitter di Rutte. (Beb)