Sanremo 2023: Rai, di ambasciatore Ucraina la richiesta di lettura di un testo di Zelensky

- In merito al messaggio del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky al Festival di Sanremo, non corrisponde al vero che la Rai si è rifiutata di mandare in onda un suo video. Al contrario, la Rai – riferisce una nota – si è sempre dichiarata disponibile a raccogliere un intervento in forma video o audio. Come spiegato oggi alla stampa dal direttore del “Prime Time”, Stefano Coletta, e dal direttore artistico del Festival, Amadeus, è stato l’ambasciatore dell’Ucraina a Roma, con il quale entrambi hanno tenuto i contatti, ad avanzare la richiesta di far leggere un testo scritto del presidente Zelensky. (Rin)