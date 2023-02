Roma: Acea, riparato guasto su rete idrica in zona Gregorio VII

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acea Ato 2 informa che, in merito al guasto improvviso sulla rete verificatosi in mattinata in zona Gregorio VII, a Roma, Acea Ato 2 si è immediatamente attivata per la riparazione, predisponendo nel frattempo tre autobotti in stazionamento sul posto. I tecnici hanno lavorato per l’intera giornata, riparando infine il guasto intorno alle 17:00. La fornitura idrica in zona dunque risulta al momento regolare. Lo comunica in una nota Acea Ato 2. (Com)