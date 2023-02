Ue: Gentiloni, impegnati a realizzare Piano industriale per il Green deal, mercato unico nostro punto di forza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea rimane pienamente impegnata a realizzare il Piano industriale sul Green deal. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo in un'audizione congiunta della commissione per i problemi economici e monetari (Econ) e della commissione per i bilanci (Budg) del Parlamento europeo di Bruxelles. "Per farlo dobbiamo aumentare la competitività dell'Ue. Ciò significa accelerare la trasformazione industriale a zero netto", ha rilevato. "Per far sì che ciò avvenga, l'Ue deve basarsi sul mercato unico, il suo più grande punto di forza. E soprattutto, l'Unione deve evitare la frammentazione", ha aggiunto Gentiloni. Il commissario europeo, ha poi spiegato le proposte della Commissione europea, che si è impegnata a presentare un approccio europeo globale, basato su priorità strategiche comuni e su una valutazione approfondita del fabbisogno di investimenti. "Accanto alle proposte di flessibilità delle norme sugli aiuti di Stato e alle cosiddette 'soluzioni ponte' (in cui l'Rrf entra in gioco) la comunicazione fa esplicito riferimento all'impegno della Commissione di esplorare diverse strade per ottenere un maggiore finanziamento comune a livello europeo. E anche alla proposta di un Fondo per la sovranità europea nei prossimi mesi", ha continuato Gentiloni. Anche se i vari elementi proposti non arriveranno insieme, ha assicurato il commissario Ue, "ci impegniamo a realizzare i nostri obiettivi e, contemporaneamente, ci impegniamo a realizzare un approccio globale di questo tipo, combinando le risposte nazionali con gli strumenti comuni dell'Ue. Questo sarà fondamentale per proteggere il mercato unico e per affrontare questa sfida storica insieme", ha concluso. (Beb)