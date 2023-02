Usa-Cina: Casa Bianca, pallone sonda rafforza tensioni già elevate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incidente relativo al pallone spia cinese che la settimana scorsa ha sorvolato per diversi giorni lo spazio aereo statunitense, abbattuto sabato dal Pentagono, non ha sicuramente contribuito ad appianare le tensioni tra Washington e Pechino. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing telefonico con la stampa. “Il segretario di Stato, Antony Blinken, riprogrammerà un nuovo viaggio in Cina quando sarà il momento giusto: nessuna delle parti è interessata ad avviare un conflitto”, ha detto, dopo che il capo della diplomazia di Washington ha annunciato di aver rinviato a data da destinarsi un viaggio a Pechino, a seguito dell’incidente. (Was)