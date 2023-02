Frosinone: Thomas, Emanuele e Willy, giovani uccisi da altri giovani, una preghiera per ricordarli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thomas Bricca come Emanuele Morganti, entrambi di Alatri, e come Willy Monteiro Duarte di Paliano, tutti uccisi in giovanissima età da altri giovanissimi. La differenza è che l’assassino di Thomas è ancora a piede libero nonostante sia trascorsa una settimana dall’omicidio. La sera del 30 gennaio, infatti, il 19enne stava parlando con amici in via Liberio ad Alatri, quando due persone sono arrivate in sella ad uno scooter dal sottostante parcheggio e hanno sparato colpendolo alla testa; Thomas è morto dopo due giorni di agonia. Per ricordare le tre vittime, questa sera nella parrocchia santa Maria del Rosario ad Alatri, si svolgerà un incontro di preghiera. “Ci riuniamo per pregare tutti i lunedì e lo stavamo facendo anche lunedì scorso quando è arrivata la notizia del grave ferimento di Thomas”. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” don Luca Fanfarillo. “Molti dei ragazzi che erano in preghiera conoscevano Thomas, alcuni erano stati addirittura in classe insieme. Questa sera ci riuniremo ancora per ricordarlo, ma per ricordare anche Emanuele Morganti” il 20enne ucciso a calci e pugni ad Alatri il 26 marzo 2017 da tre giovani condannati in Cassazione a 14 anni di carcere “e Willy Monteiro Duarte, il 21enne di Paliano” ucciso durante un pestaggio il 6 settembre 2020 a Colleferro. Per quell’omicidio 2 giovani sono stati condannati in primo grado all’ergastolo, e gli altri due a 21 e 23 anni di carcere. (segue) (Rer)