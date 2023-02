Frosinone: Thomas, Emanuele e Willy, giovani uccisi da altri giovani, una preghiera per ricordarli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Pregheremo per loro - ha detto don Luca - e inviteremo chi è in possesso di notizie a parlare, non per un senso di vendetta ma per giustizia. Soprattutto inviteremo i responsabili del crimine a costituirsi”. In attesa e nella speranza che le preghiere abbiano l’effetto sperato, proseguono le indagini coordinate dalla procura di Frosinone. Intanto in via Liberio ad Alatri, il luogo dove il 19enne è stato colpito dal colpo di pistola, è stato “eretto” un mausoleo in fiori. Centinaia di messaggi sono stati deposti nella piccola area, sul fianco della scala, dove Thomas è stato ferito a morte. E’ questa l’unica novità, dato che assassino e complici sono ancora a piede libero. La procura di Frosinone, infatti, oltre a chiedere il “massimo riserbo” alla stampa non ha comunicato alcunché. Neanche pensabile aspettarsi novità sostanziali a sostegno dell’indagine, dall’autopsia che si svolgerà sul corpo di Thomas domani al Verano a Roma. Al termine dell’esame autoptico, ottenuto il nulla osta della procura, la famiglia potrà fissare la data del funerale. In quel giorno, così come annunciato dal sindaco Maurizio Cianfrocca, ad Alatri sarà lutto cittadino. (Rer)