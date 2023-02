Difesa: sottosegretario Rauti in visita al Comando operativo vertice interforze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato alla Difesa, Isabella Rauti, ha visitato oggi il Comando operativo di vertice interforze (Covi). Ad accoglierla, nella base di Centocelle, c’erano il generale di Corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo e una rappresentanza dell'Alto comando. Nel corso dell’incontro il sottosegretario Rauti, si legge in una nota del Covi, è stata aggiornata sulle principali missioni internazionali e nazionali in corso. “Grazie a tutti gli uomini e alle donne del Comando operativo di vertice interforze che con grande impegno e dedizione contribuiscono a pianificare, coordinare e dirigere le operazioni e le esercitazioni militari, in ambito nazionale e all’estero, nei cinque domini: terra, mare, cielo, spazio e cyber. Le nostre Forze armate conferiscono prestigio all’Italia, ne rafforzano il ruolo nel consesso internazionale e sono un saldo punto di riferimento per i cittadini”, ha detto Rauti a margine dell’incontro, esprimendo parole di apprezzamento per l’operato dei militari. (Com)